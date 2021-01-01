Sivas'ta o köy karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyü, korona virüs salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. - SİVAS