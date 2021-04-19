Sivas'ta o köy karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ta o köy karantinaya alındı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Korona virüsü vaka sayılarının artmasıyla tedbirler ard arda geliyor. Sivas Valiliği Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyünün İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca karantinaya alındığını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " Korona virüs salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan karara göre, Koyulhisar ilçesi Aksu köyü 18.04.2021 tarihi itibariyle karantinaya alınarak köye giriş ve çıkış yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

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