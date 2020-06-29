Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı Sivas'ta ocakta patlayan düdüklü tencere bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

SİVAS - Sivas'ta ocakta patlayan düdüklü tencere bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında kent merkezi İnönü Mahallesi 10. Sokakta, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Ailesine akşam yemeği hazırlamak isteyen M.H.'nin yemek pişirdiği sırada düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yabancı uyruklu kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 21:51 Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi 21:10 Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 18:04 Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 16:52 Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 10:13 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 03:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]