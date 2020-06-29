Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta ocağın üzerindeki düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta ocakta patlayan düdüklü tencere bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında kent merkezi İnönü Mahallesi 10. Sokakta, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Ailesine akşam yemeği hazırlamak isteyen M.H.'nin yemek pişirdiği sırada düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yabancı uyruklu kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.