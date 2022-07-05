Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti

05.07.2022 09:58

Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı sırada rahatsızlanarak yere düşen 75 yaşındaki kadın, aracın altında kalarak acı bir şekilde yaşamını kaybetti. Annesinin ölümüne sebep olan şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sivas'ta Y.Z.D. isimli kişi, annesi H.D'yi hastaneye götürmek için minibüsü ile Karşıyaka Mahallesi'nde oturduğu evin önüne geldi. Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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