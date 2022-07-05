Sivas 'ta Y.Z.D. isimli kişi, annesi H.D'yi hastaneye götürmek için minibüsü ile Karşıyaka Mahallesi'nde oturduğu evin önüne geldi. Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.

Kaynak: AA

Karşıyaka, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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