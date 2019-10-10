Son Dakika Haberleri: Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı 10 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı 10 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı 10 yaralı

7 dakika önce

Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı: 10 yaralıSİVAS'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı

SİVAS'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 37'nci Sokak'ta meydana geldi. Metehan Özdemir yönetimindeki 58 S 106 plakalı öğrenci servisi, Mehmet Topçu'nun kullandığı 34 BTJ 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan öğrenci servisi yol kenarındaki beton direğe çarparak durdu. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari sürücüsü Mehmet Topçu ile birlikte öğrenciler Melike Bulak (11), Ayşe Nur Aydın (17), Enes Doğan (12), Batuhan Dökmetaş (11) Mina Damla Bulak (9), Nisanur Güldü (13), Şevval Yıldız, Merve Genç ve Büşra Mert yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı 10 yaralı

Mehmet Topçu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
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