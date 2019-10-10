Son Dakika Haberleri: Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı, System.String[]

Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ta Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 58 S 0106 plakalı öğrenci servisi ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden M.T. ve serviste bulunan 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yararılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan hastanelere giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. - SİVAS

Huzur Mahallesi, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:27 Kaynak: İHA
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