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Sivas'ta öğrenciler aileleriyle kızak yapıp, karda kaymanın keyfini yaşadı - Son Dakika

Sivas'ta öğrenciler aileleriyle kızak yapıp, karda kaymanın keyfini yaşadı

13.02.2022 13:49
Sivas'ta öğrenciler aileleriyle kızak yapıp, karda kaymanın keyfini yaşadı

Sivas Valiliği himayesindeki "Sivas için 700 Fikir, 700 Proje" kapsamında Şarkışla ilçesinde, "Bir Kızak Üç Kuşak" sloganıyla bir okulda üretilen tahta kızaklarla öğrenciler ve aileleri karda kaymanın keyfini çıkardı.

Sivas Valiliği himayesindeki "Sivas için 700 Fikir, 700 Proje" kapsamında Şarkışla ilçesinde, "Bir Kızak Üç Kuşak" sloganıyla bir okulda üretilen tahta kızaklarla öğrenciler ve aileleri karda kaymanın keyfini çıkardı.

Şehit Doğan Kaya İlkokulunun zemin katında kurulan tezgahlarda, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde aileleriyle tahtadan kızak yaptı.

Öğrenciler ve aileleri, daha sonra kızaklarla okulun bahçesinde kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrencilerle tahta kızak yapan Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, "Projeyle geçmişten aldığımız kültürü çocuklarımıza iletebilmeyi amaçlıyoruz. Bizler babalarımızdan, dedelerimizden aldığımız kızak kültürünü, leğen kültürünü çocuklarımıza iletmeye çalışacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de amaçlarının 3 nesli bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Diğer amacımız da çocuklarımızı internetten veya sosyal medya bağımlılığından kurtarmak. İnşallah yakın zamanda dedelerin, ninelerin, annelerin, babaların ve çocukların katıldığı bir kızak etkinliği gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Projeyi hazırlayan sınıf öğretmeni Sıddık Toyoğlu ise etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Torunuyla kızak yapan ve kayan Adem Özbakır da "Küçükken Erzurum'dan bir kızak getirmiştim onunla kaymıştık. Şimdi de torunumun aynı kültürü öğrenmesi için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şarkışla, Şehit, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta öğrenciler aileleriyle kızak yapıp, karda kaymanın keyfini yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta öğrenciler aileleriyle kızak yapıp, karda kaymanın keyfini yaşadı - Son Dakika
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