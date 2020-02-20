Sivas'ta öğrenciler doğaya yem bıraktı - Son Dakika
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Sivas'ta öğrenciler doğaya yem bıraktı

7 saat önce

Sivas'ta yoğun geçen kış şartları dolayısıyla öğrenciler doğaya yem bıraktı.

Sivas'ta öğrenciler doğaya yem bıraktı, System.String[]

Sivas'ta yoğun geçen kış şartları dolayısıyla öğrenciler doğaya yem bıraktı.

Gümüşdere İlk ve Ortaokulu öğrencileri zorlu geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Okul Müdürü Osman Yılmaz ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Burcu Çınargil'in düzenlediği etkinliğine katılan öğrenciler, köydeki bir araziye yem bıraktı.

Yılmaz, kış şartları dolayısıyla yaban hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Kuşların beslenmesi için doğaya yem bıraktıklarını belirten Yılmaz, "Böylece öğrencilerimize hayvan sevgisi, açlık duygusu, empati kurma, çevreye ve çevrede yaşayanlara duyarlılık gibi birçok kazanımı kavratmış olduk." dedi.

Öğretmen Burcu Çınargil ise doğayı ve hayvanları seven, merhametli, bilinçli çocuklara ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayvanlara eziyet haberleriyle irkildiğimiz şu günlerde içimizi ısıtan, mutluluk kokan bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu fikirle yola çıkarak doğaya yem bırakma etkinliği düzenledik. Hayvan ve doğa sevgisi konusunda çocuklarımıza rehber olmaya çalıştık. Hepimiz çok keyif aldık. Desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz Osman Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Osman Yılmaz, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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