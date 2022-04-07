Sivas'ta öğrenciler polislere Türk bayrakları ve çiçeklerle sürpriz yaptı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kitap dağıtmak için bir okula giden emniyet mensupları, Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap hediye etmek için Şarkışla Anadolu Lisesine geldi.

Yaklaşık 200 kitabın dağıtılacağı etkinlik öncesi öğrenciler polislere sürpriz yaptı.

Emniyet ekipleri, okulun giriş merdivenlerinde öğrenciler tarafından çiçekler, konfetiler, Türk bayrakları ve "polis candır" yazısı ile karşılandı.

Sürprizlerin çakıştığını belirten İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, "Okulumuza, polis haftası münasebetiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap hediye etmek için gelmiştik. Lakin beklemediğimiz güzel bir sürprizle karşılaştık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırdılar ve gururlandırdılar." diye konuştu.

Okul müdürü Özgür Öztürk ise polislerin vatandaşların can güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Onlar olmazsa ne okulumuza girebilir ne de işimizi yapabiliriz. Hepsine de minnettarız, çok teşekkür ediyoruz." dedi.