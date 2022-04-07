Sivas'ta öğrenciler polislere Türk bayrakları ve çiçeklerle sürpriz yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta öğrenciler polislere Türk bayrakları ve çiçeklerle sürpriz yaptı

07.04.2022 16:13
Sivas'ta öğrenciler polislere Türk bayrakları ve çiçeklerle sürpriz yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kitap dağıtmak için bir okula giden emniyet mensupları, Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kitap dağıtmak için bir okula giden emniyet mensupları, Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap hediye etmek için Şarkışla Anadolu Lisesine geldi.

Yaklaşık 200 kitabın dağıtılacağı etkinlik öncesi öğrenciler polislere sürpriz yaptı.

Emniyet ekipleri, okulun giriş merdivenlerinde öğrenciler tarafından çiçekler, konfetiler, Türk bayrakları ve "polis candır" yazısı ile karşılandı.

Sürprizlerin çakıştığını belirten İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, "Okulumuza, polis haftası münasebetiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kitap hediye etmek için gelmiştik. Lakin beklemediğimiz güzel bir sürprizle karşılaştık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırdılar ve gururlandırdılar." diye konuştu.

Okul müdürü Özgür Öztürk ise polislerin vatandaşların can güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Onlar olmazsa ne okulumuza girebilir ne de işimizi yapabiliriz. Hepsine de minnettarız, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden Emniyet Müdürü Ergen'e ziyaret Son dakika haberi! Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden Emniyet Müdürü Ergen'e ziyaret Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Kitap, Polis, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta öğrenciler polislere Türk bayrakları ve çiçeklerle sürpriz yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden alkışlanacak işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta öğrenciler polislere Türk bayrakları ve çiçeklerle sürpriz yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement