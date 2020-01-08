Sivas'ta öğrenciler tarih dersini Milli Mücadele karargahında işliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta öğrenciler tarih dersini Milli Mücadele karargahında işliyor - Son Dakika

Sivas'ta öğrenciler tarih dersini Milli Mücadele karargahında işliyor

6 saat önce

Sivas'ta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve Milli Mücadele karargahı olarak kullanılan Atatürk Kongre Müzesi'nde işleniyor.

Sivas'ta öğrenciler tarih dersini Milli Mücadele karargahında işliyor, System.String[]

Sivas'ta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve Milli Mücadele karargahı olarak kullanılan Atatürk Kongre Müzesi'nde işleniyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl, eğitim öğretim döneminde Vali Salih Ayhan'ın ilk ders zilini çalmasıyla başlayan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine 259 okuldan 9 bin 994 öğrenci katıldı.

Ayhan, derslerine konuk olduğu Sivas Lisesi öğrencilerine, Milli Mücadele yılları, kongre süreci ve Cumhuriyet sonrasına dair bilgiler verdi.

Tarihi kongre binasında gerçekleştirilen bu projenin iyi bir noktaya geldiğini ve bu durumun mutluluk verici olduğunu belirten Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar kongre binamızı 345 bin 549 kişi ziyaret etti. Cumhuriyetimizin aklı, temel felsefesi olan ve kuruluş hikayesinin geçtiği kongre binamız Sivaslılar açısından, ülkemiz açısından çok önemlidir. 108 gün boyunca Milli Mücadele'mizin karargahı olmuş bu binada ders dinlemek, ders anlatmak herhalde çok farklı duyguları, anlamları çağrıştırır."

Derslerden faydalanan öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ayhan, "595'i şehrimizden, 72'si şehir dışından olmak üzere 667 okuldan 46 bin 690 öğrenci müzeyi ziyaret etti. Burasının bütün öğrencilerimizin uğrak yeri, en çok istifade ettiği, en çok beslendiği, tarihe tanık olduğu yer olmasını özellikle istiyorum." açıklamasında bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:30 Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı - Son Dakika
23:30 Sisi, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
23:30 FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" tutuklandı - Son Dakika
23:26 Adana köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
23:24 Şehit ateşi Mersin'e düştü - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta öğrenciler tarih dersini Milli Mücadele karargahında işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]