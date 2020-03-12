Sivas'ta öğrencilerden anlamlı koreografi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta öğrencilerden anlamlı koreografi - Son Dakika

Sivas'ta öğrencilerden anlamlı koreografi

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 450 öğrenci tarafından ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

Sivas'ta öğrencilerden anlamlı koreografi, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 450 öğrenci tarafından ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında program hazırlandı.

Programda öğrencilerin bir bölümü İstiklal Marşı'nı okurken, 450 öğrenci ise ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş, AA muhabirine, bu anlamlı günü tüm öğrencilerle yaşamak istediklerini söyledi.

Karataş, "Her yıl bu günde öğrencilerimizle İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıyorduk. Ancak bu yarışmalar birkaç öğrenciyi mutlu ediyordu. Bütün öğrencilerin katılacağı bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizde milli marşımız, Mehmet Akif Ersoy ve bayrak sevgisi artması için koreografi oluşturduk. Emek veren öğretmenlerime ve öğrencilerine teşekkür ediyorum."

Mehmet Akif Ersoy, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu

Son Dakika Haberleri
15:42 ANTALYA Motosikletiyle, otomobilin açılan kapısına çarpıp, kamyonetin altında kaldı
15:42 Zeytinburnu'nda öğrencilere hijyen eğitimi verildi
15:42 CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal...
15:42 İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi'nden virüs fırsatçılarına sıkı takip
15:42 SPOR Derbi öncesi Ali Sami Yen'e 'koronavirüs' önlemi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta öğrencilerden anlamlı koreografi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]