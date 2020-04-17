Sivas'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup ve hediye - Son Dakika

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Sivas'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup ve hediye
6 saat önce
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde ilk ve ortaokul öğrencileri sağlık çalışanlarına moral mektuplarıyla birlikte hediye gönderdi.
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde ilk ve ortaokul öğrencileri sağlık çalışanlarına moral mektuplarıyla birlikte hediye gönderdi. Öğrenciler koronavirüs nedeniyle fedakarca çalışan sağlık çalışanları için bir de klip hazırladı. Koronavirüs nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim gören Yıldızeli ilçesi Sarıyar İlk ve Ortoakulu öğrencileri, zorlu bir dönem geçiren sağlık çalışanları için mektup yazdı. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dikkat çeken minikler, duygularını kağıda yansıttı. Minik öğrenciler Numune Hastanesi ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne gönderilen mektuplarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etti. Öğrenciler, ayrıca mektuplarla birlikte sağlık çalışanları için de küçük hediyeler gönderdi. Bir de konuyla ilgili klip hazırlandı. Sağlık çalışanları, öğrencilerin duyarlılığına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:22 Kaynak: DHA
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