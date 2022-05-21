Sivas'ta öğrencilere yerli üretim silahlar ve zırhlı araçlar tanıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ta öğrencilere yerli üretim silahlar ve zırhlı araçlar tanıtıldı

21.05.2022 12:17
Sivas'ta öğrencilere yerli üretim silahlar ve zırhlı araçlar tanıtıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma teşkilatı tarafından öğrencilere yerli üretim silahlar ve zırhlı araçlar tanıtıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma teşkilatı tarafından öğrencilere yerli üretim silahlar ve zırhlı araçlar tanıtıldı.

Gençleri jandarma teşkilatının faaliyetleriyle buluşturmayı hedefleyen etkinliğe, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler katıldı.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu bahçesinde açılan stantlarda jandarmanın icra ettiği görevler anlatıldı, broşürler dağıtıldı.

Jandarma ekipleri daha sonra "Vuran" ve "Kirpi" adlı zırhlı araçlara bindirdikleri öğrencilere, araçların çalışma sistemiyle ilgili bilgi verdi.

Öğrencilere ayrıca, yerli üretim termal cihazlar ile silahlar tanıtıldı.

Parmak izi çalışmalarının da gösterildiği etkinlikte, Kadın Destek (KADES), Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamalarının nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Narkotik ve patlayıcı madde bulma eğitimi almış köpeklerin, okulların bahçelerinde sunduğu gösteri ise ilgiyle izlendi.

Etkinlik, iki okulda da düzenlenen "terörden uzak durma" konulu konferansla son buldu.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, "Bizim zamanımızda araçlar yerli değildi. Sesini duyduğumuz zaman görmek için balkona koşardık. İçini görmek nasip olmamıştı." dedi.

Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu ile Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan ise etkinliği düzenleyen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Şeyh Edebali, Şarkışla, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta öğrencilere yerli üretim silahlar ve zırhlı araçlar tanıtıldı - Son Dakika


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