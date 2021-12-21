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BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında - Son Dakika

BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında

21.12.2021 10:26
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında

SİVAS Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerince tasarlanan 81 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

SİVAS Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerince tasarlanan 81 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu ürünlerden 6'sının hakları, endüstriyel boyutta üretim için özel firmalara devredildi.

Sivas BİLSEM'de öğrenciler, danışman öğretmenleri koordinesinde kendi hayal güçlerini kullanarak 81 ürün tasarladı. Öğrenciler ürünleri bilgisayar ortamında modelledikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Kurum, 6 aylık incelemenin ardından tasarımı ve modellemesiyle tamamen öğrencilere ait 81 ürüne tescil belgesi verdi. Tasarlanan ve tescil alan ürünlerden bilgisayar masası, beşik, kitaplık, maske, bank ve masa lambasının üretim hakları ise anlaşılan firmalara devredildi.

BİLSEM Müdürü Adem Uzun, tescil belgesini aldıktan sonra bu ürünlerin ticarileşmesi için bazı firmalarla görüştüklerini belirterek, "Girişimlerimiz sonucunda bu 81 ürün içinden 6'sını firmalar almayı kabul etti. Bugün de bu belgelerin tescillerini firmalara devrettik. Firmalar öğrencilerimizin ürünlerini üreterek inşallah ticarileşmesini sağlayacaklar" dedi.Beşik tasarımı yapan öğrencilerden Fatma Kurşun (12), "Projem, tam olarak görsel bir amaçla yapılmış bir projedir. Bana en uygun gelen eşyalardan bir tanesi beşikti. Beşik tasarlamak eğlenceli ve daha kullanılır geldi. Kendimi bebeklerin yerine koyduğum zaman normal bir beşik benim için çok sıkıcıydı. Geyik figürü kullanarak beşiği tasarlamayı tercih ettim" diye konuştu. Bilgisayar masası tasarlayan Ahmet Enes Kılıççeker (14) ise "Masaların eksik yerlerini incelerken kabloların çok yer kapladığını fark ettim. Bundan yola çıkarak hepsini birleştirerek kabloları gizlemeyi düşündüm" dedi. Mehmet Deniz Tavukçu (11) da danışman öğretmeniyle akıllı tahtadan kitaplık tasarımlarını inceledikten sonra Türk yıldızı motifli kitaplık geliştirdiğini söyledi. Noter huzurunda eğitim mobilyaları üzerine tasarlanan ürünlerin tescilini öğrencilerden devralan firma yetkililerinden Hayati Güray ise özellikle koronavirüs salgını sürecinde üretim ve tedarik unsurlarının öneminin arttığını belirtip, "Biz de bu zorlu süreçte öğrencilerimizin tasarladığı ürünleri değerlendirme fırsatı bulduk. Tasarlanan bu ürünleri kısa sürede piyasaya arz etmeye çalışacağız" diye konuştu.

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BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında
BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında

Bilgisayar, BİLSEM, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLSEM öğrencilerinin 81 ürünü tescil aldı, 6'sı üretim aşamasında - Son Dakika


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