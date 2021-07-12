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SİVAS'TA ÖĞRETMEN ODALARININ STANDARTLARI YÜKSELTİLİYOR… - Son Dakika

SİVAS'TA ÖĞRETMEN ODALARININ STANDARTLARI YÜKSELTİLİYOR…

12.07.2021 19:08
SİVAS'TA ÖĞRETMEN ODALARININ STANDARTLARI YÜKSELTİLİYOR…, System.String[]

Sivas'taki tüm okulların öğretmen odaları standartları yükseltilerek yenileniyor.

Sivas'taki tüm okulların öğretmen odaları standartları yükseltilerek yenileniyor. Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyemiz ve Sivas Valiliği tarafından imzalanan protokol kapsamında merkezdeki 70 okul için çalışmalara başlayan Belediyemiz, ilk olarak Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nun öğretmenler odasını yeniledi. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ocak ayının ilk haftasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ankara'da bir araya gelen Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan; Sivas merkezde 70, ilçelerde 70 olmak üzere toplamda 140 okulun öğretmenler odasının standartlarının yükseltilmesi ve teçhizatlarının yenilenmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı.

AMACIMIZ MESLEKTAŞLARIMIZIN DAHA GÜZEL VE MODERN MEKANLARDA EĞİTİM ÖĞRETİME KATKI SUNMALARI

Eğitime katkılarından dolayı Başkanımız Bilgin'e ve Vali Ayhan'a teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Başkanımız Hilmi Bilginin geçtiğimiz günlerde öğretmenler odası ziyaretimizde böyle bir teklifi olmuştu. Bunun sonucunda da 70 tane merkezde 70 tane ilçelerimizde olacak şekilde Ankara'da sayın bakanımızın önderliğinde protokol imza törenini gerçekleştirdik. Amacımız meslektaşlarımızın daha güzel ve modern mekanlarda eğitim öğretime katkı sunmaları. Öğretmenlerimizin ikinci evleri gerçekten de burası okul ve öğretmenler odası bu anlamda bizlere destek veren Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. " dedi.

EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIMI YARININ GÜÇLÜ TÜRKİYESİNE YAPILAN YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ

Eğitime yapılan her yatırımı yarının güçlü Türkiye'sine yapılan yatırım olarak görüyoruz diyen Başkanımız Bilgin, "Toplumumuzun gelişebilmesi için en önemli hususun eğitim olduğunu düşünüyorum. Gençlere vereceğimiz eğitim yarının güçlü Türkiye'si için çok çok önemli, bugünden atacağımız adımlar yarın nasıl bir ülkede yaşayacağımızın aslında bir göstergesi. Bu noktada en büyük görev fedakar öğretmenlerimize düşüyor. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Belediyemiz olarak eğitimin sadece bir kuruma bırakılmayacak kadar önemli olduğunu söyledik. Bu noktada da yerel yönetimlerin belediyelerin hatta diğer sivil toplum örgütlerinin elini taşın altına koyması gerektiği inancıyla geldiğimiz günden bu yana Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde eğitime nasıl katkı sağlayabiliriz hep bunun arayışı içerisinde olduk. Okullarımızın bahçe düzenlemesinden, çevre bakım işlerinden, kitap dağıtımından tablet dağıtımına kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde eğitime destek olmaya devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Başkanımız Bilgin; "Müdürümüzle birlikte Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi ziyaretimiz sırasında öğretmenler odasının fiziki yapısı hoşumuza gitti. Tüm okulların fiziki yapısı bu şekilde mi diye sorduğumuzda olmadığını öğrendik ve bu fikirle yola çıktık. Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte Milli Eğitim Bakanımıza ulaştık ve yaklaşık 20 gün önce de imzalamış olduğumuz protokolle şehir merkezinde bulunan 70 okulun öğretmenler odasını eğitimcilerimizin arzu ettiği şekilde eksiklikleri giderilerek teknolojik anlamda altyapısını yenileyerek siz değerli öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız. Bugün burada yenilenen okulu incelemek hem de eksiklikleri varsa tamamlamak için sizlerle bir araya gelmek istedik. Güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. Hem size hem de sizden sonra gelecek öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

BELEDİYE FEDAKARLIK YAPIYOR BİZ İSE GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ

Vali Salih Ayhan ise, "En keyif aldığım huzur bulduğum yer öğretmenler odası. Çünkü öğretmenlerimizin heyecanı, aşkı geleceğimiz için bir ışık ayrı bir ümittir. İl genelinde eğitimi merkeze alan bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yaparken eğitime verdiğimiz her destek her yatırımı anlamlı buluyorum. Eğitim alanında birçok çalışmamız var fiziki ortamlarımızın iyileştirilmesi başta olmak üzere çocuklarımızın zamanın ruhuna uygun bir şekilde kültürden sanata spordan edebiyata her alanda çocuklarımızı beslemeye çalışıyoruz. Tabi bu konuların üzerine düşerken de işin merkezinde olan eğitimcilerimizi, öğretmenlerimizi önemsiyoruz. Belediyemiz fedakarlık yapıyor, biz ise görevimizi yapıyoruz. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. İl merkezinde 70 okulu belediyemiz ilçelerde bulunan 70 okulumuzu da il özel idaremiz kanalıyla öğretmenler odasını yeniliyoruz. Öğretmenlerimiz her şeye layıktır. Biz inşallah kısa bir zamanda Sivas'ımız da bulunan tüm okullarımızı öğretmenlerimize yakışır şekilde tanzim edeceğiz. " dedi.

Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu Müdür Yardımcısı Osman Koçtepe ve Sosyal Bilimler Öğretmeni Emel Atmar ise yenilenen öğretmenler odası nedeniyle Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ederek, "Eğitim ve eğitimcinin her zaman arkasında duran bir başkanımız ve valimiz var bu anlamda daha iyi koşullarda öğrencilerimizin eğitim alması bizler için çok önemli. Okullarımızın fiziki altyapısının iyileştirilmesi eğitimde kaliteyi de beraberinde getiriyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandılar.

Oluşturma Tarihi : 26 Ocak, 2021

Okunma Sayısı : & 11142

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum SİVAS'TA ÖĞRETMEN ODALARININ STANDARTLARI YÜKSELTİLİYOR… - Son Dakika


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