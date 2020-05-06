Sivas'ta öğretmenler 86 bin öğrenci ve ailesine psikososyal destek sundu - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğretmenlerin 86 bin aileye ulaşarak, öğrenci ve velilere psikososyal destek verdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, ilçelerde görev yapan ortaokul 8. sınıf öğretmenleri ve ilde görev yapan sınıf öğretmenleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı yaptı.

Öğretmenlerin, iletişimi ön planda tutmalarının veli ve öğrenci motivasyonuna büyük ölçüde katkı sağladığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 86 bin aile ile görüşülerek, hem öğrenci hem de veliye psikososyal destek verildi. Bir öğrenciye değerli olduğunu hissettirmek çok anlamlı. Salgın süresince okula gidemeyen evlatlarımızı bir telefonla aramanız onları çok mutlu etti."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki süreci ve tedbirleri sınıf öğretmenleriyle paylaşan Ayhan, "Vatandaşlarımız duyarlı, çok şükür Sivas'ta çok fazla vaka görülmedi." ifadelerini kullandı.

Ayhan, okula gidemeyen çocukları unutmadıklarını ve salgın döneminde il genelinde 25 bin kitap dağıtıldığını da sözlerine ekledi.