Sivas'ta "Öğretmenler Korosu" konser verdi - Son Dakika

Sivas'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde konser programı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, meslektaşlarını kutlayarak, "Sanat insanı farklı alanda olgunlaştırır. İlimizde öğretmenlerden oluşan böyle bir koro olduğu için çok mutluyum. Öğretmenlik farklı bir şey, öğretmenlik iyilik olmak demek. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun." dedi.

Konuşmanın ardından şef Mustafa Dağdeviren yönetimindeki koro, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinin türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Aslan ses ve saz sanatçılarına çiçek, koro şefi Mustafa Dağdeviren'e de plaket takdim etti.

Öztürk ve Aslan, daha sonra resim öğretmenlerinin yaptığı 41 tablodan oluşan resim sergisinin açılışını yaptı.