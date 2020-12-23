Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta devrilen oksijen yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akgün Bacaksız (37) idaresindeki 26 GR 514 plakalı oksijen yüklü tanker, Sivas- Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yolu tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapattı.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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