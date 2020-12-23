Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yolu tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapattı.

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