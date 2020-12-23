Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı - Son Dakika

Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde oksijen yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde oksijen yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı. Tankerden gaz sızıntısı olması nedeniyle kazanın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Kaza, saat 12.30 sıralarında, Şarkışla ilçesi Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den Sivas yönüne giden Akgün Bacaksız yönetimindeki 26 GR 514 çekici ve bağlı olduğu 34 BMS 39 plakalı oksijen yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Bacaksız, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akgün Bacaksız, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akgün Bacaksız, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tankerden gaz sızıntısı olması nedeniyle bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Hanlı köyü içerisinden kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından tankerin kaldırılacağı öğrenildi.

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