Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Okullar Yarın da Tatil

Sivas'ta Okullar Yarın da Tatil

50 dakika önce

SİVAS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararını aldı.

Sivas'ta Okullar Yarın da Tatil, System.String[]
SİVAS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararını aldı. Hamile ve engelli kamu personelleri de izinli sayılacak.

Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:35 Kaynak: DHA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Yener'in Avukatı Taciz Davasından Çıkan Kararı Kabul Etmeyince Hakim Tepki Gösterdi Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 22:25:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Okullar Yarın da Tatil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]