Sivas'ta okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Sivas'ta okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliğinde Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ayhan, yüz yüze eğitimle ilgili son gelişmeleri konuşmak ve gerekli önlemleri istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla etkilediği alanlardan birinin eğitim olduğunu aktaran Ayhan, "Birçok fırsatta ifade ettiğim gibi okullarımızın güvenle açılması bu süreçte en önemli hedeflerimizden biri oldu. Gerek ülke genelinde gerekse ilimizde verilen salgın ile mücadele sonucunda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

21 Eylül'de okul öncesi ve 1. sınıfları yüz yüze eğitime tekrar açtıklarını anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ilimizde 14 bin 675 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Çocukları okula gönderme tercihi velilerine bırakılmasına rağmen ilimizde okula gönderme oranının yüksek olduğunu gördük. Bunu bir manada velilerin okula ve idari yapıya güveninin bir yansıması olarak düşünebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim'den itibaren yapılabileceği yönünde alınan kararı kamuoyu ile paylaştı. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığımız süreç ile ilgili planlamalarını açıkladı. Aynı zamanda özel eğitim ve köy-belde okullarımızda da tüm sınıflarında 12 Ekim tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlıyoruz. 70 bine yakın öğrencimiz pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamış olacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise yüz yüze eğitim için okullardaki hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapıldığını anlattı.

Sınıf, çalışma salonu, işlikler, yemekhane ve kantin gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapıldığını vurgulayan Savaşçı, "Veliler öğrencilerini okul dışında teslim alıp bırakacaklar. Öğrencilerin çapraz oturma düzeni sağlanacak." ifadelerini kullandı.