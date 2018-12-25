Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Okullara 1 Gün Kar Tatili

Sivas'ta Okullara 1 Gün Kar Tatili

1 saat önce

SİVAS'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas'ta Okullara 1 Gün Kar Tatili, System.String[]
SİVAS'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini  Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:16 Kaynak: DHA

Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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