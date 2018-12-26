Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Okullara Kar Tatili

Sivas'ta Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:23 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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