Sivas'ta Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Sivas
'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:23 Kaynak: İHA
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