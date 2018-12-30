Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Okullara Kar Tatili

Sivas'ta Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Sivas'ta Okullara Kar Tatili, System.String[]
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden dolayı öğrencilerimizi sağlığı ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür derecedeki resmi ve özel kurumlarda eğitim ve öğretime yarın ara verilmiştir" denildi.

Öte Yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:33 Kaynak: İHA

Kar, Sivas, Güncel
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