Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Okuma Etkinliği Düzenlendi

Sivas'ta Okuma Etkinliği Düzenlendi

1 saat önce

Sivas'ta Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında "Güzel Ahlak İçin Oku" sloganıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Sivas'ta Okuma Etkinliği Düzenlendi, System.String[]
Sivas'ta Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında "Güzel Ahlak İçin Oku" sloganıyla okuma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kale cami önünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okudu.

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları İl Temsilcisi Emrullah Alkaşı, yaptığı açıklamada, amaçlarının kitap okumaya dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Yarışma hakkında da bilgi veren Alkaşı, "17-18 Şubat'ta online sınav yapılacak. Yarışmanın yazılı sınavı 17 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Büyük ödül umre ve 2 bin 500 lira para olacak. Yarışmaya www.ufkayolculuk.com adresinden kayıt yapılabilecek." dedi.

Etkinliğin ardından öğrencilere sıcak süt ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Kale, Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel
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