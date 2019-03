Sivas'ta "Okumayı Seven Gelsin" Kütüphanesi Açıldı

Sivas Etkin Anadolu Kadınları Derneği, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Okumayı Seven Gelsin" adı altında kütüphane oluşturdu.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında onaylanan "Okumayı Seven Gelsin" isimli kütüphanenin açılışına Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi ve aynı zamanda Etkin Anadolu Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Yurdagül Kadriye Aydın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda konuşan Aydın, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Kitap okuma alışkanlığının çok önemli olduğunu, her bireyin bu alışkanlığı kazanması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Sizleri tebrik ediyorum, derneğimizin bu tür faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini temenni ediyorum. Çok güzel bir dergi çıkarıyorsunuz. Belediye olarak bu dönemde çok sayıda kültürel eser ürettik. Şehrimizin önemli değerlerinin kitaplarını çıkardık. Her birinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu kütüphanemiz de verimli bir şekilde kullanılır." ifadelerini kullandı.



Etkin Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Emine Birnur Karaca ise toplumun temel çekirdeği olan aileyi değerler doğrultusunda yaşatmak ve her türlü maddi, manevi desteği vermeyi hedeflediklerini belirtti.



Yurdagül Kadriye Aydın da 5 yıllık süreçte 2 bin aile ile bir araya geldiklerini aktararak, "Öğrencilerimize burs desteği verdik. Servis imkanı sağlayarak nakdi desteklerde bulunduk. Sözşehri Dergisi'ni çıkardık. Son olarak yürüttüğümüz 'Okumayı Seven Gelsin' projemizi de inşallah güzel bir şekilde taçlandıracağız. Öğrencilerimize geziler düzenleyeceğiz, kültür merkezimize çok güzel bir kütüphane kazandırdık." açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

