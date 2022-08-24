Karınca azmiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Karınca azmiyle dikkat çekti

24.08.2022 11:03

Sivas'ta ölmüş bir çekirgeyi tek başına götüren karınca azmiyle dikkat çektiSivas kent merkezinde yaşayan Mahmut Çetinkaya tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

Sivas'ta ölmüş bir çekirgeyi tek başına götüren karınca azmiyle dikkat çekti

Sivas kent merkezinde yaşayan Mahmut Çetinkaya tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Çetinkaya spor amaçlı yaptığı yürüyüş sırasında yerde hareket eden bir çekirge gördü. Çekirgeyi yakından inceleyen Çetinkaya, şaşkınlığı gizleyemedi. Hemen cep telefonuna sarılan Çetinkaya, o anları kayda aldı. Görüntülerde tek bir karıncanın kendisine oldukça büyük ve ağır olan çekirgeyi tek başına götürdüğü görüldü. Görenleri şaşkına çeviren karınca azmiyle hayran bıraktı. Öte yandan bir karıncanın kendi ağırlığının 50 katını kolaylıkla kaldırabildiği biliniyor.

"BU KADAR BÜYÜK BİR ŞEY TAŞIDIKLARINI HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Mahmut Çetinkaya, karıncayı görünce şaşırdığını söyleyerek, "Spor amaçlı yürüyüş yaparken baktım çekirge yerde. Daha yeni ölmüş. Ama sırt üstü duruyor bir şey çekiyor. Çekenin ilk ne olduğunu göremedim. Herhalde birkaç tane karınca çekiyor sandım. Yaklaşıp baktığımda tek bir karınca çekiyordu, hayretler içinde kaldım. Küçük bir karıncanın bu kadar büyük bir çekirgeyi nasıl çektiğini hayretler içinde seyredip kısa bir video çektim. Yolda yürürken karıncaların sürekli evlerine bir şeyler götürdüklerine şahit oluyordum. Normalde buğday tanesi götürmeye çalışıyorlardı ama. Çok şaşırdım. Bu karınca nasıl oluyor da 50-100 kat ağırlığı çekebiliyor, bizler neden onun kadar değiliz" şeklinde konuştu.

(Onur Erden - Mustafa Kurtulan - İHA)

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Kaynak: İHA

Sivas, Genel, Güncel, Son Dakika

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