Sivas'ta Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Uygulaması
1 saat önce
Sivas'ta polis ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganı ile yaya uygulaması yapıldı.
Sivas
'ta polis ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganı ile yaya uygulaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı
tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak kampanya başlattı. Sivas'ta da çok sayıda vatandaş ve öğrenci yaya geçidi uygulamasının yapıldığı kent meydanında toplanarak trafik bilincine dikkat çekti. Uygulamaya Sivas Valisi Salih Ayhan
da polis yeleği ve şapkası giyerek katıldı.
Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada trafik bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirterek, Trafikte can kaybı ve maddi hasarlar yaşanıyor, hayatlar kararıyor. Bu anlamda yeni bir farkındalık yaratmak için İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kanununda yeni düzenlemeler oldu. Taşıtların yayalardan üstün olduğu bir dönemden yayaların üstün olduğu bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra yaya ve okul geçitlerinde öncelik yayalarımızındır. Bunun içinde öncelikle bir eğitim periyodu olacak, ardından da cezai müeyyide uygulanacaktır. Bir kişinin trafik kuralı ihlali 488 TL olacaktır. Bu düşünceyle toplumsal bilinci artırmak için bu tür farkındalıkları yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz dedi.
Vali Salih Ayhan, açıklamanın ardından beraberindekiler ile yaya geçidinden geçerek kampanyaya destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:46 Kaynak: DHA
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