Sivas'ta 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması

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Eski Gelin Adayı Sinem Umaş, Polise Hakaret ve Direnme Suçundan Hakim Karşısına Çıktı

Kartal'da Çöken 6 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı