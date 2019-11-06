Son Dakika Haberleri: Sivas'ta organ bağışlayanlar için lokma dağıtıldı
Son Dakika Sağlık Sivas'ta organ bağışlayanlar için lokma dağıtıldı

Sivas'ta organ bağışlayanlar için lokma dağıtıldı

7 saat önce

SİVAS İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında 'Bir Lokma Can' sloganıyla düzenlenen programda üniversite öğrencileri organ bağışı için form doldurdu.

Sivas'ta organ bağışlayanlar için lokma dağıtıldı, System.String[]

SİVAS İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında 'Bir Lokma Can' sloganıyla düzenlenen programda üniversite öğrencileri organ bağışı için form doldurdu. Bağışta bulunanlar için lokma dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi merkezi kafeterya önünde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Organ Bağışı ve Doku Haftası nedeniyle kurulan organ bağışı standında Vali Ayhan ve öğrenciler form doldurarak organlarını bağışladı. Organ bağışında bulunanlar için de bin kişilik lokma dağıtıldı.

Vali Salih Ayhan, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Ülke genelinde ve ilimizde organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmak, bilinç oluşturmak ve bilgilendirme yapmak maksadıyla programlar yapıyoruz. Organ bağışı çok önemli ve hassas bir durum dinen de bir sakıncası olmayan bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında eksiklik olan bir alan. Hayatta herkesin başına gelebilecek bir hususta destek olması gerekmektedir. Fani dünyada doğal yollarda bir ölüm gerçekleştiği takdirde organlarımızın başkasına hayat verme noktasında cesur davranmamız gerekmektedir" dedi.

'30 BİN KİŞİ ORGAN BEKLİYOR'

Türkiye genelinde 30 bin kişinin organ beklediğini ifade eden Vali Ayhan "Ciddi manada bu konuda sıkıntılar olmaktadır. Dünyada da 1 milyara yakın ölümcül vaka olacak şekilde hayati olan insanlarımız var. Dinen sakıncası olmayan ama toplumsal anlamda duyarlılık konusunda eksik kalan hususlarla ilgili kurumlarımız çalışma gerçekleştirmektedir. İlimizde de organ bağışında Türkiye geneline göre çok cesur değiliz. Bu konuda biraz daha gayret göstermemiz lazım. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını, destek olmalarını istiyoruz. Bu kampanyaya herkesi davet ediyoruz. İnsanoğlunun başına her zaman her şey gelebilir. Bugün bir başkasından beklediği bir davranışı kendisinden yapabilecek iradesini, gücünün ve kuvvetinin olması gerekir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Ayhan, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara ve öğrencilere lokma dağıttı.


İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
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