Son dakika haber: SİVAS'TA, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE KULÜBE YANGINI - Son Dakika

SİVAS'ta, yapı malzemeleri üretimi yapan bir fabrikanın arka kısmındaki 3 nöbetçi kulübesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bahçede bulunan bir köpeğin alevlerden korkup, kulübenin arkasına saklandığı görüldü.

Yangın, saat 17.00 sırlarında Sivas Organize Sanayi Bölgesinde yapı malzemesi üreten bir fabrikanın arka bahçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple fabrikanın yakınında bulunan 3 nöbetçi kulübesi alev aldı. Duman ve alevleri görenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında bahçede bulunan bir köpeğin ise alevlerden korkup kulübesinin arkasına saklandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.