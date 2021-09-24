SİVAS'TA ORMANLAR KAMP VE DOĞASEVERLERİ AĞIRLIYOR - Son Dakika

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesindeki Yavu Ormanları; trekking, kampçılık, foto safari, dağ bisikleti başta olmak üzere birçok sportif faaliyet için doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

Yıldızeli'ne bağlı Akpınar Beleni ve Gündoğan köyündeki ormanlar, 8 kilometrelik yürüyüş yolu ile trekking, kampçılık, foto safari, dağ bisikleti başta olmak üzere bir çok sportif faaliyet ile doğaseverleri ağırlıyor. Bölgedeki eşsiz manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, Yavu Orman İşletme Şefliği'nin belirlediği alanlarda da kamp yapıp, doğanın tadını çıkarıyor. Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan orman, zengin bitki örtüsü ile de göze çarpıyor. Üvez, alıç, karamuk, geven, çiğdem, kardelen, kantaron, salep, karaçalı, kuşburnu, sumak, kadıntuzluğu, böğürtlen, sığırkuyruğu, orman sarmaşığı, ökse otu, kekik, ada çayı, eğrelti otu, orman çileği ve çayır otları bölgeye zenginlik katıyor.