Sivas'ta ormanlara giriş yasağı uygulanacak - Son Dakika

Ormanda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceğini aktaran Ayhan, "Çadırlı, çadırsız kamp yapılmayacaktır. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım." değerlendirmesini yaptı.

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