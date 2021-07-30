Sivas'ta ormanlara giriş yasağı uygulanacak - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı illerde yaşanan orman yangınları nedeniyle kentte ormanlara giriş yasağı uygulanacağını duyurdu.
Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla geçici süreyle ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak." ifadelerini kullandı.
Ormanda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceğini aktaran Ayhan, "Çadırlı, çadırsız kamp yapılmayacaktır. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA
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