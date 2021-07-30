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Sivas'ta ormanlara giriş yasaklandı - Son Dakika

Sivas'ta ormanlara giriş yasaklandı

30.07.2021 23:19
Sivas'ta ormanlara giriş yasaklandı, System.String[]

SİVAS Valisi Salih Ayhan, olası orman yangınlarının önüne geçmek için geçici süreyle ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, olası orman yangınlarının önüne geçmek için geçici süreyle ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kıyı bölgelerde yaşanan orman yangınlarının ardından tedbir amaçlı il genelinde geçici süreyle ormanlara giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Ayhan, "Ormanlara giriş ve çıkış yasağı uygulanacak. Mangal, semaver başta olmak üzere ateş yakılmasına izin verilmeyecek. Çadırlı veya çadırsız kamp yapılmayacaktır. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım" dedi.


Sivas'ta ormanlara giriş yasaklandı
Sivas'ta ormanlara giriş yasaklandı

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ormanlara giriş yasaklandı - Son Dakika


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