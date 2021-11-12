Ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuk bulundu - Son Dakika

Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğu bulundu.

İddiaya göre, dün gündüz saatlerinde Yıldızeli ilçesi İğnebey köyünden arkadaşı ile buluşmak için il merkezine giden 15 yaşındaki E.Y'nin eve dönmemesi üzerine, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada E.Y, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gardaşlar Tepesi'ndeki ormanlık alanda yolunu kaybettiği ihbarında bulundu.

Bir daha E.Y'nin telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Gece görüşlü drone yardımıyla yapılan aramalarda E.Y'nin izine rastlanılmadı.

Ekiplerin, kaybolduğunu söylediği bölgede E.Y'yi arama çalışmaları devam ederken bir vatandaş, kız çocuğunu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir köprüde gördüğünü ihbar etti.

İhbar üzerine sabah saatlerinde bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunan E.Y, sağlık kontrolü için Numune Hastanesi'ne götürüldü.