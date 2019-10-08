Sivas'ta örtü yangını
1 saat önce
Sivas'ta örtü yangını Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangını köylüler müdahale ettiSİVAS - Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangınını köylüler kendi imkanları ile kontrol altına almaya çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:47 Kaynak: İHA
Sivas'ta örtü yangını
Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangını köylüler müdahale etti
SİVAS - Sivas merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde çıkan örtü yangınını köylüler kendi imkanları ile kontrol altına almaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre örtü yangını, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üçtepe Köyü'nde bulunan dağlık arazide başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Ağaç dalları ile gerçekleştirilen söndürme çalışması istenilen sonucu vermedi. Otluk alanda etkili olan yangın devam ediyor.
Mahkumları taşıyan nakil aracı devrildi: 5'i asker 9 kişi yaralandı Cesedi boş bir arazide bulunan Afgan kadının katil zanlısı eşi: Testereyle parçalara ayırıp, gömdüm Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Silahla yaralama şüphelisinden gazeteciye: Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum?