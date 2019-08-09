Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ot yangını
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Sivas'ta ot yangını

9 dakika önce

Sivas'ta çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüKaleardı Mahallesi Tarihi Kale eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.

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Sivas'ta çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kaleardı Mahallesi Tarihi Kale eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İtfaiye, Sivas, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:02 Kaynak: AA
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