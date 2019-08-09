Sivas'ta ot yangını
9 dakika önce
Sivas'ta çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüKaleardı Mahallesi Tarihi Kale eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:02 Kaynak: AA
'ta çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kaleardı Mahallesi Tarihi Kale eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı Son Dakika! Bakan Kurum, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz