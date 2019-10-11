Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ot yangını
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta ot yangını

Sivas'ta ot yangını

21 dakika önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı.

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Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı.


Edinilen bilgiye göre yangın Hafik ilçesine bağlı Karlı ve Eymir köylerinin sınırları içerisinde kalan otluk alanda çıktı.Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangından yaklaşık 500 dönüm alan etkilendi. Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - SİVAS

Hafik, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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