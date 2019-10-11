Sivas'ta ot yangını
21 dakika önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
Sivas'ın Hafik ilçesinde kırsal alanda çıkan ot yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın Hafik ilçesine bağlı Karlı ve Eymir köylerinin sınırları içerisinde kalan otluk alanda çıktı.Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangından yaklaşık 500 dönüm alan etkilendi. Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - SİVAS
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