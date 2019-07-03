Sivas'ta ot yangını paniği
50 dakika önce
Sivas'ta ot yangını paniği Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldüSİVAS - Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:55 Kaynak: İHA
'ta ot yangını paniği
Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
SİVAS - Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgileri göre ot yangını saat 18.00 sıralarında Pulur Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle otlar alev almaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında bir güvercin kümesi de zarar gördü.Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi
Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu
3 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis cezası!
Cani koca karısını öldürüp oğlunu aradı: Gel anneni öldürdüm