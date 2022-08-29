Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı - Son Dakika
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Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı

29.08.2022 14:09
Alevlerin arasında kalan kirpi, kurtarıldı

SİVAS'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

SİVAS'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Alevlerin arasında kalan kirpi ise mahallede oturan Serdar Korkmaz tarafından kurtarıldı.

Mehmet Paşa Mahallesi Karabağ Caddesi'nde otluk alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu itfaiyeye bildiren çevredekiler, su dolu bidonlarla alevlere müdahale etti. Bu sırada Serdar Korkmaz, alevlerin arasında bir kirpiyi fark etti. Korkmaz, havluya sardığı kirpiyi kurtardı. Evine götürüp, kirpiye su tutan Korkmaz, bir süre baktıktan sonra doğal ortamına saldı.

Korkmaz'ın oğlu Alparslan Berkay Korkmaz, "Gezerken yangına denk geldik. İçinde de kirpiyi bulduk. Babam eğer suya tutmasaydı; kirpi yanacaktı. Kurtardık ve doğaya bıraktık" dedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alıp, söndürdü.


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Kaynak: DHA

Serdar Korkmaz, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

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