Sivas'ta yanan otluk alandaki kirpiyi vatandaş kurtardı

Sivas 'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, alandaki kirpi ise bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

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