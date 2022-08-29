Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı

Sivas'ta otluk alanda çıkan yangında bir kirpi tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı, kirpi soğuk su ile duş aldırıldıktan sonra tekrardan doğal yaşamına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi MehmetPaşa Mahallesi Numune Sokakta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle otluk olanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar içi su dolu şişelerle yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında bir kirpi fark edildi. Kirpi vatandaşlar tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Vatandaşlar kirpiye soğuk duş aldırdıktan sonra doğaya tekrar saldı. Yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS