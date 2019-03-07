Sivas'ta Otobüs Devrildi: 3'ü Ağır Çok Sayıda Yaralı
20 dakika önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, günün ilk saatlerinde İmranli ilçesi D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. G.Ç yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas'tan Erzincan
istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yola devrildi. Kazada 3 yolcu ağır yaralandı. Yaralılar İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) yardımı ile otobüsten çıkartıldı. Aralarında hafif yaralıların bulunduğu 35 yolcu da kontrol amaçlı İmranlı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan üç yaralı ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:08 Kaynak: İHA
Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor
Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu
Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı