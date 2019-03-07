Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Otobüs Devrildi: 3'ü Ağır Çok Sayıda Yaralı

Sivas'ta Otobüs Devrildi: 3'ü Ağır Çok Sayıda Yaralı

2 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Sivas'ta Otobüs Devrildi: 3'ü Ağır Çok Sayıda Yaralı, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, günün ilk saatlerinde İmranli ilçesi D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. G.Ç yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas'tan Erzincan istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yola devrildi. Kazada 3 yolcu ağır yaralandı. Yaralılar İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) yardımı ile otobüsten çıkartıldı. Aralarında hafif yaralıların bulunduğu 35 yolcu da kontrol amaçlı İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan üç yaralı ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Onur Erden - Yasin Kıras/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

İmranlı, Sivas, Güncel
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