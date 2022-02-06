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Sivas'ta otobüs kazası: 11 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta otobüs kazası: 11 yaralı

06.02.2022 07:50
Sivas'ta otobüs kazası: 11 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen oobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen oobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Van istikametine gitmekte olan Kamilkoç firmasına ait 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsübü, Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Malatya, Ankara, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta otobüs kazası: 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta otobüs kazası: 11 yaralı - Son Dakika
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