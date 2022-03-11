Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı var, 8'inin durumu ağır - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı var, 8'inin durumu ağır

11.03.2022 07:30

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

Korkunç kaza sabah saat 05.30 sıralarında Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

34 KİŞİ YARALANDI, 8'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas ve Gürün ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte kaza yerinden görüntüler;

Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı
Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı
Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı
Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı
Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı
Sivas'ta otobüs kazası 34 yaralı
YORUMLAR
500
Sivas'ta otobüs kazası 36 yaralı Sivas'ta otobüs kazası 36 yaralı Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Diyarbakır, İstanbul, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı var, 8'inin durumu ağır - Son Dakika


Son Dakika
08:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:07 11 Mart 2022 Cuma hava durumu: Her yer bembeyaz! 56 ile sarı kod geldi!
07:57 Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç galada el ele!
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 08:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı var, 8'inin durumu ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement