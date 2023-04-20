Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs yola devrildi! 1'i ağır, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs yola devrildi! 1'i ağır, 10 kişi yaralandı

20.04.2023 10:23

Bursa'dan Muş'a doğru yolan çıkan aileyi taşımakta olan özel yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesinde kayarak devrildi. Kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi, Suçatı mevkiinde meydana gelen kazada, Bursa'dan gelip bir cenazeye katılmak için Muş'a gitmekte olan Osman Atlas (61) idaresindeki özel yolcu otobüsü, yoğun yağmur ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak devrildi.

Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs kaza yaptı: Biri ağır, 10 yaralı var

BİRİ AĞIR, 10 YARALI

Kazada sürücü Osman Atlas ile yolculardan aynı aileden Bedrettin (65), Hüseyin (57), Hikmet (41), Mehmet Şair (53), Abdülbasit (51), Gökhan (32), Bilal (34), Abidin Yaprak (51) ve İsmail Kamburoğlu (61) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Gökhan Yaprak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs kaza yaptı: Biri ağır, 10 yaralı var
Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs kaza yaptı: Biri ağır, 10 yaralı var
Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs kaza yaptı: Biri ağır, 10 yaralı var
Kaynak: İHA
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Yağmurla kayganlaşan yolda kaza: 5 yaralı Yağmurla kayganlaşan yolda kaza: 5 yaralı Sivas'ta Midibüs Devrildi: 10 Yaralı Sivas'ta Midibüs Devrildi: 10 Yaralı

Gürün, Sivas, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs yola devrildi! 1'i ağır, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs yola devrildi! 1'i ağır, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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