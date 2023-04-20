Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi, Suçatı mevkiinde meydana gelen kazada, Bursa'dan gelip bir cenazeye katılmak için Muş'a gitmekte olan Osman Atlas (61) idaresindeki özel yolcu otobüsü, yoğun yağmur ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak devrildi.
Kazada sürücü Osman Atlas ile yolculardan aynı aileden Bedrettin (65), Hüseyin (57), Hikmet (41), Mehmet Şair (53), Abdülbasit (51), Gökhan (32), Bilal (34), Abidin Yaprak (51) ve İsmail Kamburoğlu (61) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Gökhan Yaprak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Cenazeye gitmek için yola çıkan aileyi taşıyan otobüs yola devrildi! 1'i ağır, 10 kişi yaralandı - Son Dakika