Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaralandı.
O.U. yönetimindeki 34 BF 9640 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Numune Hastanesi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan M.B'ye (13) çarpıp takla atarak yan yola geçti.
Kazada sürücü ile çarptığı çocuk yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta otomobil çocuğa çarparak takla attı: 2 yaralı - Son Dakika