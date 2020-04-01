Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunda meydana geldi. Suşehri ilçesinden Akıncılar ilçesi istikametine gitmekte olan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Küçükgözelköyüyol ayrımında yoldan çıkarak dereye uçtu. Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin ve yaralının kimlik çalışmaları sürüyor.

(Nevzat Yücel/İHA)