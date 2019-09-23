Son Dakika Haberleri: Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı
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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı

56 dakika önce

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (5)CENAZELER KARS'A GÖNDERİLDİKazada ölen baba Hakan Umuç ile oğlu Yunus Emre Umuç'un(6 aylık) Şarkışla Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alındı.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (5)

CENAZELER KARS'A GÖNDERİLDİ

Kazada ölen baba Hakan Umuç ile oğlu Yunus Emre Umuç'un(6 aylık) Şarkışla Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Tek tabuta konulan cenazeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Sivas'a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ölen diğer iki oğlu Yusuf Kenan(7) ve Yavuz Selim Umuç'un(9) otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.

Hatay'da dün akşam düzenlenen düğün töreniyle evlenen Fatma Köse, ağabeyinin ve yeğenlerinin cenazelerinin çıkarılışı sırasında tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Köse'yi eşi Sinan Köse teskin etmeye çalıştı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Umuç'un babası Casim Umuç da oğlunun ve torunlarının tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi. Baba ve üç oğlunun cenazesi yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilecek.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı

Sivas, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:28 Kaynak: DHA
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